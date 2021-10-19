Москва, 19 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В портах Хабаровского края реализуются инвестиционные проекты, с их ходом ознакомился вице-премьер Юрий Трутнев. Об этом 19 октября сообщает официальный сайт правительства России.

Smainali3 Морской порт

Всего в регионе действуют пять морских портов — Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, Охотск и Николаевск-на-Амуре. Их суммарный грузооборот в 2020 году составил 47,8 млн тонн — на 5% больше, чем в 2019 году. При этом по результатам девяти месяцев 2021 год зафиксирован рост в размере 3% по сравнению с результатами того же периода прошлого года.

В правительстве рассказали о проектах по развитию портовой инфраструктуры. Так, в порту Советская Гавань создаётся транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке сжиженных углеводородных газов. Общая стоимость проекта составляет 21,3 млрд рублей, из которых 6,8 млрд рублей уже вложены.

В порту Ванино компания строится терминал для перевалки коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии на горно-обогатительных комплексах «Денисовский» и «Инаглинский». В 2020 году введён в эксплуатацию комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн т в год. В 2023 году его мощности будут увеличены до 24 млн т. Объём инвестиций в проект составил 37,8 млрд рублей из запланированных 49 млрд рублей.

Всего в портовую инфраструктуру края планируется вложить 151,6 млрд рублей, 41 млрд рублей из этой суммы проекты уже получили.