Афины , , 10:55 — REGNUM Депутат парламента Греции Дора Бакоянни, сестра премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса и мать мэра Афин Костаса Бакоянниса, больна онкологическим заболеванием. Об этом она объявила в своем сообщении в социальных сетях 18 октября. Бакоянни рассказала, что у нее диагностирована множественная миелома.

Онкология

«Никогда не бывает легко узнать, что у вас рак», — сказала Бакоянни, добавив, что болезнь находится на очень ранней стадии. «Я никогда в жизни не отступала ни от одной битвы. Я буду продолжать работать в обычном режиме и бороться за эту страну, которую я люблю, наряду с моим лечением», — сказала она.

По словам депутата, которая в прошлом занимала пост министра, а также была избрана мэром Афин, она входит в число 500 человек, у которых ежегодно диагностируется это заболевание в Греции, и у нее наилучший возможный прогноз, подчеркивая, что это болезнь, «с которой можно бороться и победить».

«Я нахожусь в руках превосходных врачей, которыми обладает наша страна, решительно настроена добиться этой победы и очень оптимистично смотрю в будущее», — заключила она.