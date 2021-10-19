Москва, 19 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Исполнительница Полина Гагарина ответила на вопросы подписчиков о панических атаках. Певица посвятила этой теме пост в историях личного Instagram-аккаунта 18 октября.

(сс) Okras Полина Гагарина

По признанию Гагариной, на протяжении четырёх лет она испытывала панические атаки. Последние два года они не тревожили певицу, так как в её жизни «случились перемены». «…я делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия», — подытожила артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, подал на неё в суд. Причиной иска стало установление графика встреч Исхакова с их общей дочерью.