Джакарта, , 10:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Северный Калимантан, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Глава государства планирует посадить мангровые деревья вместе с послами, экологическими активистами и местным населением. После этого президент и сопровождающие его лица вернутся в город Таракан, чтобы увидеть процесс вакцинации.

Завершая рабочий визит, президент передаст помощь уличным торговцам в городе Таракан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с заместителем председателя Европейской комиссии по зеленой политике и климату Франсом Тиммермансом.

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