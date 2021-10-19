Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала прибывшему по вызову фельдшеру скорой помощи пистолетом, требуя госпитализации близкого человека.

Dumskaya.net Пистолет

Как сообщили 19 октября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, по данным следствия, 12 июля 2021 года в квартире дома по Ленинскому проспекту женщина угрожала убийством фельдшеру скорой помощи, прибывшему для оказания помощи находящемуся в квартире человеку.

Женщина достала из сумки пистолет, по внешнему виду не отличимый от боевого оружия, взвела затвор и направила пистолет в лицо медику, требуя госпитализации больного, который, по мнению медработников, в госпитализации не нуждался.

В судебном заседании фельдшер сообщил, что подсудимая извинилась перед ним, чем загладила причиненный вред, и ходатайствовал о прекращении дела.

«Суд уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон», — сообщили в ОПС.

Напомним, утром 19 октября в Петербурге пациент нанёс тяжелые ранения ножом врачу городской больницы №2, лечащей больных с COVID-19.

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