Вологда, 19 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования семье убитой школьницы.

Myriams-Fotos Девочка

«Страшная трагедия произошла в Вологде. Девятилетнюю Соню Жаворонкову нашли погибшей […] Несколько дней вся Вологда искала ребенка. К сожалению, девочку обнаружили убитой. Сотрудниками полиции предполагаемая похитительница задержана в соседнем регионе. Проводится расследование. Выражаю искренние соболезнования семье девочки. Берегите себя и своих детей!», — написал глава региона на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, тело девятилетней вологжанки было обнаружено в одной из квартир Вологды вечером 18 октября. По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина.