Ханты-Мансийск, 19 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (57 случаев), сообщает 19 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 230 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 19 октября в Югре зарегистрировано 79 109 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 74 615 человек, 1214 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).