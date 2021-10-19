Якутск, 19 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Якутии необходимо построить 59 новых школ на замену аварийным и отремонтировать более 60% зданий. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Кирилл Бычков на координационном совете минпросвещения России по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Страница школы Вконтакте Школа № 3

Читайте также: Прокуратура запретила учить детей в одной из школ Якутска

На замену ветхим школам в Якутии строят 18 новых зданий на 3020 мест, их введут в эксплуатацию в 2023 году. К 2026 году в республике необходимо создать более 39 тысяч новых мест для школьников, чтобы прекратить их обучение в зданиях с износом более 70% или в две смены. Кирилл Бычков назвал проблемой нехватку средств на эти цели. Пока к концу 2024 года планируется создать в Якутске и пригороде столицы республики Жатае более 14,5 тыс. мест для обучающихся.

Что касается мест для дошкольников, то их необходимо создать 14 тыс. — такова потребность жителей региона в ясельных группах. В 2021 году в регионе откроют восемь новых детских садов на 1155 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прокуратура запретила обучать детей в школе № 1 Якутска потому, что здание ветхое. Надзорное ведомство распорядилось незамедлительно организовать безопасные условия для обучения детей.