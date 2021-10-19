Пекин, 19 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Успешные испытания монолитного твердотопливного двигателя с самой большей в мире тягой провели специалисты Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). Об этом 19 октября сообщает пресс-служба CASC.

Npoenergomash.ru Ракетный двигатель

Уточняется, что двигатель с тягой 500 тонн имеет диаметр 3,5 метра и был создан CASC независимо при использовании различных передовых технологий.

Также в корпорации отметили, что успешно проведенные испытания свидетельствуют о существенном прогрессе специалистов КНР в разработке твердотопливных ракетных двигателей и это имеет важное значение для дальнейшей разработки китайских ракет-носителей тяжелого класса.

Кроме того, указывается, что в данный момент специалисты CASC разрабатывают пятисекционный ракетный двигатель диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более 1 тыс. тон.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября экипаж китайской орбитальной станции приступил к разгрузке корабля «Тяньчжоу-3».