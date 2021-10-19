Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В Чувашии новое место работы получил бывший глава минсельхоза, экс-депутат Сергей Павлов. Он возглавил филиал Россельхозцентра, сообщает на странице в «Инстаграме» министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Скриншот со страницы Сергея Артамонова в «Инстаграме» Instagram.com

Глава минсельхоза представил коллективу филиала вновь назначенного руководителя.

«Желаю новому руководителю слаженной работы с коллективом на благо развития сельского хозяйства республики», — написал Сергей Артамонов.

Напомним, что ранее республиканская прокуратура выявила конфликт интересов в работе филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Чувашии. В надзорном ведомстве отмечали, что по результатам представления трудовой договор с руководителем филиала был расторгнут по соглашению сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний Сергей Павлов в 2010 — 2015 годах работал вице-премьером — министром сельского хозяйства Чувашии. Последние пять лет он возглавлял комитет Госсовета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии.

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