Афины , , 10:48 — REGNUM Министр инвестиций Греции Адонис Георгиадис и премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис «просто наблюдают за ростом цен на предметы первой необходимости и издеваются над общественностью, говоря о необоснованности паники». Об этом говорится в заявлении главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс от 18 октября.

Греция

Эти двое, отмечается в заявлении оппозиционной парламентской партии, «являются теми же людьми, которые месяц назад на Международной ярмарке в Салониках утверждали, что справятся с энергетическим кризисом с помощью 150 миллионов евро и что это [явление кризиса] временно, в то время как СИРИЗА с июня выпускала предупреждения [о дальнейшем развитии событий]».

По мнению представителей партии, необходимы конкретные предложения о немедленном повышении минимальной заработной платы до 800 евро в месяц, снижении специального потребительского налога на газ, за который правительство проголосовало в парламенте, и изменении ценовой политики Государственной энергетической корпорации. Невыполнение этих требований будет означать, что «граждане будут по-прежнему сталкиваться с резким снижением своей покупательной способности, в то время как предприятия не смогут продолжать платежи», — отмечается в заявлении.