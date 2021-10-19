Москва, 19 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) объявила закупку на модернизацию и поставку дополнительного оборудования для систем видеонаблюдения в корпусах учебного заведения. Соответствующий тендер объявлен 18 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

(сс) ROverhate Видеонаблюдение

Стартовая сумма закупки составляет 92 953 300 рублей. Поставка финансируется за счет средств субсидий федерального бюджета. Работа должна быть выполнена, а оборудование поставлено в течение 45 календарных дней с даты заключения договора. Итоги тендера подведут 28 октября 2021 года.

В техдокументации фигурируют следующие предметы закупки — 506 видеокамер Axis Р3247-LV и Axis P1375-E, микрофоны, видеосерверы, коммутаторы и т. д.

«В качестве средств видеонаблюдения существующей СВ (системы видеонаблюдения — прим. ИА REGNUM) используются ip-камеры производства компании Axis, — отмечается в документации. — Поставляемые и монтируемые камеры видеонаблюдения должны быть полностью совместимы с указанным программным обеспечением для поддержания единой информационной среды управления и мониторинга видеокамер (единый центр хранения данных (ЕЦХД), единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС МЧС), единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР), возможность трансляции в них живого видео любой камеры комплекса и также архива по стандартным отраслевым протоколам RTSP».

Напомним, 20 сентября 2021 года студент Пермского государственного национального исследовательского университета устроил в учебном заведении вооруженное нападение. Погибли шесть человек, десятки получили ранения. После ЧП в разных учебных заведениях РФ усилили меры безопасности.