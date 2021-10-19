Иркутск, 19 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Иркутская областная организация профсоюза образования обнародовала на своей странице в Instagram текст обращения в правительство и законодательное собрание региона, где говорится о низком уровне заработных плат работников учреждений и отсутствии индексации в нарушение ст.ст. 130, 134 Трудового кодекса РФ. Подробности сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Педагоги

«Реальный уровень оплаты труда педагогических работников не соответствует статистическим показателям. Рост заработной платы фиксируется за счет увеличенного объема работ, превышающего норму за ставку заработной платы, интенсификации труда.

Целевой показатель среднемесячной заработной платы — статистический, который не гарантирует, не обеспечивает повышения заработной платы всем работникам, в том числе, педагогическим.

Средний объем нагрузки по области 32 часа при норме 18 часов. Работа в пределах нормы оказывается низкооплачиваемой», — сказано в обращении. Оно уже получило немало одобрительных откликов в комментариях.

«Оклад до МРОТ догоняют районным и северными надбавками, что противоречит законодательству, но об этом не принято говорить, все молчат и профсоюз в числе молчунов…» — отмечает Дарина Финтова.

Областная организация профсоюзов предлагает властям рассмотреть вопрос о возвращении единовременных выплат к профессиональным праздникам, которые производились в предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2021 года лидер «Справедливой России» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести единые ставки оплаты труда и провести повышение заработной платы учителей сразу во всех регионах.

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