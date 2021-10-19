Афины , 19 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Все просители убежища в жилых помещениях на островах и материковой части Греции получают трехразовое питание и питьевую воду с 1 октября. Об этом сообщило министерство миграции и убежища 18 октября.

Беженцы

Отвечая на заявление 26 неправительственных организаций о недостаточном питании и задержках с оказанием финансовой помощи просителям убежища, в министерстве также сообщили о принятии мер специальной помощи для конкретных групп, таких как люди, страдающие диабетом, и младенцы. Отныне они будут получать финансовую помощь в конце месяца, а не в начале.

Представители ведомства также ответили на вопросы о лицах, которым был предоставлен статус беженца и было отказано в этом статусе, при том, что обе группы остаются в предоставленных им учреждениях временного размещения, не получая питание.

«Те, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, обязаны покинуть Грецию. В качестве альтернативы, у них есть выбор в соответствии с решением греческой полиции о переводе в центры предварительного заключения», — отметили в министерстве.

Для их отъезда из Греции существуют специальные субсидируемые программы с помощью Международной организации по миграции (МОМ) и Frontex, о которых они постоянно информируются. Те, кому был предоставлен статус беженца, не имеют права оставаться в учреждениях для лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и должны уехать.

В министерстве миграции и убежища Греции также упомянули о дополнительных программах по интеграции признанных беженцев, финансируемых из Фонда восстановления и устойчивости.