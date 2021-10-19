Ереван, 19 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Россия играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе и занимает ключевое место в экономике Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Российская Федерация не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и занимает ключевое место в экономике нашей страны», — сказал Пашинян в приветствии по случаю открытия пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума.

По его словам, в 2019 году двусторонняя торговля превысила порог в $2 млрд, а в 2021 году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота. Он также считает важным сближение и взаимную интеграции экономик Армении и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что именно России и Владимиру Путину принадлежит решающая роль в прекращении войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

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