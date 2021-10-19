Москва, , 10:38 — REGNUM Масштаб социальных рисков, связанных с отсутствием контроля за рекомендательными алгоритмами интернет-сервисов, государства-лидеры прекрасно осознают, но к регуляторной практике подбираются довольно неспешно, рассуждает депутат Госдумы Антон Горлекин («Единая Россия»).

Сервисы geralt

«В ЕС правила работы рекомендательных систем станут частью закона о цифровых услугах, который планируется принять только в следующем (2022 — ред.) году. В США попытки регулировать поисковые и рекомендательные алгоритмы усилиями лоббистов упираются в Первую поправку, священную корову американской демократии», — указал Горелкин в телеграм-канале.

Ближе всех к решению вопроса находится Китай — там уже опубликовано руководство по регулированию рекомендательных алгоритмов в интернете. Компартия планирует создать систему управления алгоритмами, разработать стандарты их безопасности и надзора за их использованием. Технологические компании обяжут обеспечить безопасность и прозрачность рекомендательных сервисов, настроить их на продвижение общественных и политических ценностей, рассказал парламентарий.

Однако, по мнению Горелкина, такие регуляторные требования — избыточные.

«Не думаю, что в наших реалиях требуется такое глубокое вмешательство государства в работу рекомендательных систем — достаточно дать пользователю возможность решать самому, хочет ли он пользоваться алгоритмами, или предпочитает другие, более традиционные способы сортировки контента», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы готовят законопроект, который обяжет Facebook, VK, Instagram, YouTube и другие соцсети обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, формирующих в ленте специально подобранный контент. Изменения могут коснутся и «Яндекса».

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