Берлин, 19 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Чешский автопроизводитель Skoda займется созданием новых бюджетных моделей на базе платформы концерна Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

Пресс-служба Skoda Кроссовера Skoda Kushaq

Новые модели будут предназначаться для России, а также будут продаваться на рынках Индии, стран Африки и государств Юго-Восточной Азии. В основе всех будущих бюджетных автомобилей Skoda для России будет лежать модульная «тележка» MQB-A0-IN.

Первым автомобилем с шасси MQB-A0-IN стал небольшой кроссовер Skoda Kushaq. Его дебют состоялся в начале 2021 года. Он создан специально для индийского рынка. В качестве силовой установки у модели стоит однолитровый трехцилиндровый турбированный двигатель максимальной производительностью 115 «лошадей». Мотор сочетается с шестискоростной механической трансмиссией.

Вторым автомобилем, собранным на «тележке» MQB-A0-IN, станет компактный седан Skoda Slavia. Ожидается, что у него будет такой же мотор, как у кроссовера Kushaq.

Ранее представитель Skoda Томас Котер сообщил, что до конца 2021 года чешская автокомпания может полностью остановить заводы в Чехии. Причина — дефицит микросхем. При этом в Skoda планируют в 2021 году собрать около 1,15 млн автомобилей.

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