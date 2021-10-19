Махачкала, 19 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Дагестане задержана врач-невролог одной из районных больниц, которую подозревают в продаже справок о прививках. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Как стало известно, инцидент произошел в Новолакском районе республики. Врач за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей занесла ложные данные о вакцинации против коронавируса в единый реестр. Обладателями фальшивых справок стали два жителя района.

Факт мошенничества был установлен сотрудниками ФСБ РФ и МВД по региону. Подозреваемая была задержана, ее отпустили под подписку о невыезде, ведется следствие.