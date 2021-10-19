Варшава, , 10:35 — REGNUM Москва не заинтересована в диалоге ни со штаб-квартирой НАТО, ни с союзниками Североатлантического альянса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач во время пресс-конференции.

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«Решение Кремля о приостановке работы своего представительства при НАТО в Брюсселе следует воспринимать с сожалением. Это показывает, что российская сторона отказывается от диалога. Несмотря на то, что Польша довольно критически воспринимает активность России, в особенности в регионе Центральной и Восточной Европы, она всегда высказывалась за то, чтобы каналы для диалога были открыты», — заявил польский дипломат.

Напомним, 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября Москва приостанавливает работу своего представительства при НАТО в Брюсселе, а также деятельность информационного бюро альянса в Москве.