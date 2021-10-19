Оренбург, 19 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области ужесточили правила посещения гражданами государственных и муниципальных концертных и театральных организаций. Изменения внесены в указ о мерах по противодействию распространения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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С 1 ноября туда будут пускать по QR-кодам, которые подтверждают факт перенесения COVID-19 или вакцинации от него. Если кода нет, то попасть можно будет при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не больше чем за 72 часа до посещения учреждения

Как сообщало ИА REGNUM, граждан старше 60 лет, не привитых от ковида либо не переболевших им, отправили с 20 октября в изоляцию.