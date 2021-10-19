Нью-Дели, 19 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Не менее шести человек погибли в результате оползней и сильных муссонных ливней в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии. Об этом 19 октября сообщает газета The Times of India со ссылкой на Государственное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

(сс) jarmoluk Ливень

По информации издания, в числе погибших оказалось три гражданина Непала, а также местные жители, которые оказались под завалами разрушенного оползнем дома.

Кроме того, уточняется, что в результате вызванных муссонными дождями камнепадов и оползней от внешнего мира оказались отрезаны курортный город Найнитал в предгорьях Гималаев и произошла приостановка движения на горных дорогах в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что общее число погибших с 16 октября в результате оползней и затоплений в южной части Индии, которые были вызваны мощными муссонными ливнями, выросло до 26.