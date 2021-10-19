Пхеньян, 19 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. 19 октября в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, первое землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 06:41 по местному времени в 4 км к юго-востоку от уезда Чанчжин провинции Хамгён-Намдо.

Второе землетрясение магнитудой 2,8 было зафиксировано в 06:45 по местному времени в 4 км к северо-востоку от Чанчжина.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в 36 км к северо-северо-востоку от уезда Кильджу уезда Хамгён-Пукто произошло землетрясение магнитудой 2,4.