Афины , 19 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования семье бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла. Об этом сообщается в твиттере МИД Греции 18 октября.

State.gov Колин Пауэлл

Как первый афроамериканский секретарь Государственного департамента и председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также награжденный генерал, Пауэлл «внес большой вклад в формирование новых путей для внешней политики и общества Америки», — говрится в сообщении.

Бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19 на 85-м году жизни.