МИД Греции соболезнует семье Колина Пауэлла
Афины , 19 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования семье бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла. Об этом сообщается в твиттере МИД Греции 18 октября.
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Колин Пауэлл
Как первый афроамериканский секретарь Государственного департамента и председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также награжденный генерал, Пауэлл «внес большой вклад в формирование новых путей для внешней политики и общества Америки», — говрится в сообщении.
Бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19 на 85-м году жизни.