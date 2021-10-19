Москва, 19 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, поручил 50% поступающих налоговых доходов от проекта «Сахалин-2» направить на финансирование программ в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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В частности, за счёт нефтегазовых доходов Сахалина будет увеличено финансирование мероприятий, предусмотренных программой «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и планами социального развития центров экономического роста регионов ДФО.

«С учетом необходимости увеличения в 2022 году объема межбюджетных трансфертов на указанные цели не менее чем на 20 млрд рублей и направления не менее 50% дополнительно выделенных в 2022 году средств на развитие инфраструктуры оказания медицинской помощи», — говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.

Также Владимир Путин поручил правительству РФ в случае необходимости предусмотреть дополнительное увеличение финансирования программы по развитию Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года налоги, поступающие от проекта «Сахалин-2», распределяются по принципу: 25% поступают в бюджет области, 75% уходят в федеральную казну. Депутаты Сахалина считают такое деление «налогового пирога» несправедливым и просят Москву оставлять островному региону 75% налогов от нефтегазового проекта. При этом Федерация должна была возвращать в виде межбюджетных трансфертов на Сахалин 25% от поступающих в госбюджет налогов по проекту «Сахалин-2». Но, как прозвучало на заседании комитета областной думы, эта доля с каждым годом сокращалась и в 2021 году полностью обнулилась.