Москва, 19 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Приказы Центробанка об отзыве лицензии и введении временной администрации в банке «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК) признаны незаконными. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке судебной инстанции.

Halperinlyman.com Суд

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Как пояснил партнёра компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, решения ЦБ, в том числе об отзыве лицензии, редко обжалуются, а суды нечасто выносят судебные акты в пользу кредитных организаций, признавая приказы Центробанка недействительными. По его словам, последний подобный случай произошёл в 2015 году, когда суд признал незаконным приказ об отзыве лицензии у АО «Профессионал Банк» и у «Атлас-банка».

»Это очень редкий случай, когда суд встаёт на сторону оппонентов ЦБ, поскольку регулятор — особый публично-правовой институт и фактически приравнен к одной из ветвей власти», — прокомментировал партнёр правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнёры» Дмитрий Терентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк», г. Краснодар) Центробанк России отозвал с 19 марта 2021 года. Решение было принято в связи с тем, что финансовая организация допускала неоднократные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

По величине активов «ЮМК банка» занимал 222-е место в банковской системе РФ.