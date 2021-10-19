Москва, 19 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Торговая сессия, прошедшая 18 октября, не стала продолжением удачного периода рубля от прошлой недели. Российская валюта отошла от своих многомесячных максимумов, потеряв 0,52% к доллару и 0,63% к евро. Понедельник (18 октября) рубль закрыл по цене в 71,31 рубля за доллар и 82,79 — за евро. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При этом, добавил эксперт, дальнейшее резкое падение российской валюты относительно ведущих мировых расчетных единиц маловероятно. По его словам, рынок ожидает дальнейшего ужесточения ДКП в России — в пятницу на заседании ЦБ, по мнению аналитиков, ключевая ставка вырастет на 0,25−0,5%, что является позитивом для российской валюты в контексте интереса к госдолгу и кэрри-трейда.

Также, отметил он, серьезную поддержку российской валюте оказывают цены на энергоносители, вернувшиеся утром к росту — бочка нефти марки Brent опять перешла границу в 85 долларов, а газ на спотовом рынке подскочил сразу на 20% после отказа «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей по прокачке через Украину и Польшу.

Еще один фактор, играющий в пользу рубля — открывшийся налоговый период, пик которого придется на 25 октября, когда будет крайний срок уплаты НДПИ, отметил эксперт. Кроме этого, добавил он, 191 миллиард рублей дивидендов должна выплатить «Роснефть», которая для этого будет продавать на рынке валютную выручку. Из негатива следует отметить развивающийся кризис на рынке недвижимости в Китае, а также страхи по поводу ужесточения кредитной политики ФРС, которые, правда, несколько снизились после макроданных из США, сказал он.

По его словам, предполагаемый диапазон движения российской валюты на сегодня — 70,5−71,5 рубля за доллар и 82−83 рубля за евро.