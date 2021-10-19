Москва, , 10:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский стал могильщиков евроинтеграции, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв (ЛДПР).

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«Евроинтеграция была национальной мечтой постмайданной Украины. И эта мечта окончательно умерла при Зеленском, он стал ее могильщиком. Этого украинские избиратели Зеленскому не простят», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС. «Некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии — ред.) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета — ред.) Шарлю Мишелю», — сказал он в интервью телеканалу ICTV.

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