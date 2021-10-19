Москва, 19 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести ещё один поединок после боя с американцем Тимоти Джонсоном. Об этом 19 октября сообщает ТАСС.

Sergej Rosov Фёдор Емельяненко

«Мне самому хочется побиться. Если Господь даст силы, то мы ещё бой проведём», — сказал Емельяненко.

Он добавил, что должен выполнить свои обязательства перед Bellator, с которым у него заключен контракт. При этом соглашение было подписано с так, чтобы Емельяненко мог завершить карьеру в любой момент.

Напомним, бой Емельяненко и Джонсона состоится 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator.

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