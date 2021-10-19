Афины , , 10:33 — REGNUM Девятый трехсторонний саммит Греция — Египет — Кипр состоится 19 октября в Афинах. На мероприятии премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Кипра Никос Анастасиадис обсудят важные региональные события и проблемы, такие как события в Восточном Средиземноморье, кипрский вопрос и события в Ливии в преддверии выборов 24 декабря в Ливии. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на правительственные источники.

Договор

Ожидается, что саммит подтвердит стратегическое значение, которое премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис придает сети схем регионального сотрудничества, основанных на общих представлениях по ряду важнейших вопросов. Также саммит будет посвящен динамике сотрудничества в ряде ключевых секторов энергетики, в том числе двустороннему меморандуму о сотрудничестве между Грецией и Египтом для электрического соединения двух стран — проекту, который будет проходить через демаркированную греко-египетскую Исключительную экономическую зону (ИЭЗ).

Ожидается также, что три лидера примут Совместную декларацию, которая будет свидетельствовать об их общих взглядах на события в регионе и широком спектре сотрудничества между тремя странами, особенно в области энергетики и окружающей среды. Министры энергетики при этом подпишут меморандум о сотрудничестве для объединения электрических сетей трех стран, а также для сотрудничества по вопросам диаспоры.