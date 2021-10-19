Джакарта, , 10:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с заместителем председателя Европейской комиссии по зеленой политике и климату Франсом Тиммермансом, сообщает Kompas.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

По этому поводу глава государства заявил, что Индонезия твердо привержена борьбе с изменением климата.

«Как один из крупнейших обладателей лесов и мангровых зарослей, Индонезия осознает свое стратегическое положение», — заявил президент Индонезии.

По словам главы государства, проблему изменения климата и окружающей среды нельзя отделить от целей устойчивого развития (ЦУР).

Президент заявил о конкретных шагах, которые Индонезия сделала для борьбы с изменением климата. Власти предприняли усилия по сокращению вредных выбросов в атмосферу на 41% к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что государство продолжит укреплять сотрудничество с Малайзией.

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