Чита, 19 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Количество развернутых коек для заболевших коронавирусной инфекцией приближается к максимальному, система здравоохранения Забайкальского края подходит к пику по использованию ресурсов борьбы с COVID-19 за всю историю инфекции. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«По количеству заболевших рост достаточно серьезный. На сегодняшний день развернуто 1668 коек (90,7%). Максимальное количество коечного фонда составит не более 2200. Больше у нас резервов нет. Мы выйдем на пик того, что делали в принципе за все волны по распространению коронавируса, которые были в крае», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 19 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 373, причём 278 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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