Баку, , 10:27 — REGNUM В Нагорном Карабахе на территории Лачинского района, перешедшего в ходе войны под контроль Баку, начались военные учения ВС Азербайджана. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az

«В ходе командно-штабных учений проверяется взаимодействие сухопутных войск с другими видами войск с применением современных методов управления»,— говорится в сообщении.

В прессс-службе отметили, что на учениях широко применяются средства связи. Маневры проводят с применением не только карт, но и макетов местности. Сроки заверешения учений не называются.

В Лачинском районе учения до этого проходили в сентябре. В них также участвовали подразделения ВС Турции.

Стоит отметить, что в том же районе находится Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Его контролируют российские миротворцы.