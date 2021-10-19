Вашингтон, 19 октября 2021, 10:26 — REGNUM Последний запуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет непосредственной угрозы США и их союзникам. Об этом 19 октября заявило Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил (ВС) на своем сайте.
«Это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала, территории США или наших союзников, но мы продолжим следить за ситуацией», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в настоящее время ВС США ведут из-за нового запуска КНДР ракеты активные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими союзниками и партнерами в регионе.
«Приверженность США делу защиты Южной Кореи и Японии остается неизменной», — отмечается в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии выразило Северной Корее протест после того, как Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.