Вашингтон, 19 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Последний запуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет непосредственной угрозы США и их союзникам. Об этом 19 октября заявило Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил (ВС) на своем сайте.

Web.de Испытание ракеты КНДР

«Это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала, территории США или наших союзников, но мы продолжим следить за ситуацией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ВС США ведут из-за нового запуска КНДР ракеты активные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими союзниками и партнерами в регионе.

«Приверженность США делу защиты Южной Кореи и Японии остается неизменной», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии выразило Северной Корее протест после того, как Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.