Хунзахский район, Дагестан, 19 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Дагестане число отравившихся в селе Хунзах увеличилось до 23 человек. Из них 13 человек находятся на лечении в районной больнице, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, шестеро госпитализированных — дети. Еще семь человек, в том числе трое детей, лечатся амбулаторно.

«Всего с 13 октября в с. Хунзах зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции легкой и средне-тяжёлой формы, в 11 случаях заболевшими оказались дети», — говорится в сообщении минздрава.

После вспышки кишечной инфекции в селении были проведены подворовые обходы, было обследовано более 3000 жителей. У девяти было выявлено заболевание. Медики организовали вакцинацию против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии для детей в возрасте от трех до 14 лет, а также для лиц из группы риска. Причиной заражения предварительно считается некачественная питьевая вода.