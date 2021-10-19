Назаровский район, Красноярский край, 19 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Назаровском районе Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, авария произошла вечером 19 октября.

Цитата из видео ГУ МВД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

41-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» с небольшим опытом вождения возле деревни Костеньки съехал в кювет и врезался в дерево. В результате он сам, а также его 52-летняя пассажирка погибли. Отмечается, что оба не были пристёгнуты ремнями безопасности.

«В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канском районе было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека, ещё четверо получили тяжёлые травмы.

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