Липецк, 19 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Липецке возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества в дошкольном учреждении, из-за которого пострадал ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Pixabay.com Бассейн

18 октября в детсаду во время занятий в бассейне ребёнок упал в воду и впал в кому. Без сознания его госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медицинская помощь. Состояние ребёнка медики оценивают как стабильно тяжелое.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи осмотрели место происшествия, взяли пробы воды, изъяли документацию, в том числе регламентирующую работу инструктора по физкультуре и организации работы бассейна, а также медицинскую карту пострадавшего ребёнка.

Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.