Ярославль, 19 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Многофункциональный спортивный комплекс на территории парка «Озерная гривка» в Ярославле обещают построить к концу ноября 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Заволжского района Ярославля.

Vk.com/ Озерная гривка Работы на «Озерной гривке»

Как ранее сообщало ИА REGNUM муниципальный контракт на благоустройство территории был подписан 20 сентября, подрядчиком является предприниматель Вадим Арефьев из Москвы. Ход работ на «Озерной гривке» обсуждался на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

«Сейчас у нас здесь проходит планировка грунта. Подрядная организация работает, люди есть, техника есть, всё заготовлено. Срок окончания работ у нас ноябрь месяц. То есть ежедневно штабы, руководители организаций понимают всю ответственность. Мы считаем, что в ноябре реально объект будет сдан», — заявил первый заместитель главы администрации Заволжского района Сергей Щербаков.

Мэр Ярославля Владимир Волков попросил директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова помочь подрядчику, чтобы сдать объект к концу осени.

«Что касаемо «Озёрной гривки», мы с вами знаем, что и контракт заключён был в очень затянутые сроки. И объём грунта, который сейчас завозится, и вы принимаете непосредственное участие, помогаете подрядной организации плечо сократить и найти объём необходимый. Это, конечно, работы, которые не входили в план благоустройства. Но, тем не менее, ожидаемый объект для жителей, его нужно сдать. Сдать его нужно в этом году, в ноябре. Поэтому всё, что необходимо, какая помощь, всегда докладывайте о проблемах. Ярослав Владимирович (Овчаров — ИА REGNUM), вы в эту работу вовлечены, но, ещё раз, особый акцент на «Озёрную гривку». Потому что здесь очень сложно и работы нужно сделать много. Но закончить нужно обязательно. Её все ждут», — сказал Владимир Волков.

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Чиновники дважды называли ноябрь как срок сдачи «Озерной гривки», при этом на презентации объекта можно было увидеть фото информационного щита, на котором подрядчик обозначил окончание работ — 21 декабря 2021 года. Общественники, которые следят за ходом работ, отмечают недостаточность темпов.

«За прошедшую неделя с 11.10.21 по 17.10.21. на территории работы проходят в очень медленном темпе, одна единица техники работает по 10−15 минут с большими промежутками», — сообщается в группе, которую ведут местные жители.

Vk.com/ Озерная гривка Информационный щит на объекте

На территории «Озерной гривки» должны оборудовать три спортивных зоны, стоимость муниципального контракта — 13,89 миллиона рублей.