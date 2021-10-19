Пенза, 19 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Пензенской области продолжают регистрировать факты крупного мошенничества. При этом нередко пострадавшие, попавшись на уловки аферистов о «быстром заработке», берут кредиты. Один из жителей Пензы так лишился более 2 млн рублей, сообщает УМВД по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Пензенец обратился в полицию после того, как зарегистрировался в интернете для инвестиции своих накоплений и перечислил незнакомцам крупную сумму денег. Правоохранители предварительно установили, что пострадавшему после регистрации позвонил некий консультант, заявив о необходимости внесения $500 в качестве начального взноса, а затем — куратор, предложивший удвоить вложения.

В полиции отмечают, что нужной суммы у пензенца не было, поэтому он согласился оформить онлайн-кредит на 300 тыс. рублей, перечислив деньги на указанные реквизиты. Под предлогом «хорошего заработка» пострадавший заложил автомобиль для увеличения суммы вклада. В сообщении говорится, что в итоге мужчина перечислил более 2 млн рублей на различные банковские счета.

Пензенец обратился в полицию после того, как ему стали звонить неизвестные с предложением заложить квартиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливаются подозреваемые в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию обратился 61-летний пензенец, который лишился 770 тыс. рублей. Он поверил лжесотруднице банка, утверждавшей, что со счета мужчины мошенники пытаются снять деньги и предложили перевести их на «безопасный» счет.

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