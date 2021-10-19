Киев, 19 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 15 579 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«За сутки 18 октября на Украине зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1309, медработников — 282)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 660 273.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 538 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 61 348.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 337 194 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 642 447 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 9524 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.