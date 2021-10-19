Сеул, 19 октября 2021, 10:19 — REGNUM Власти Южной Кореи выразили «глубокое сожаление» по поводу нового ракетного испытания в КНДР, сообщает 19 октября Yonhap.
Там также заявили, что Сеул будет решительно принимать необходимые меры через взаимодействие с заинтересованными государствами, в том числе США.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным южнокорейских властей, баллистическая ракета малого радиуса действия, которую ранее запустила Северная Корея, пролетела 430−450 км и достигла высоты 60 км.
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