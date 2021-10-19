Лондон, 19 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Компания Nissan выпустит электрический кроссовер Nissan Leaf в 2025 году. Об этом сообщил глава европейского подразделения компании Гийом Картье в интервью Autocar.

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Он отметил, что Nissan Leaf третьего поколения станет кроссовером и будет разработан на базе «тележки» CMF-EV от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Эта же платформа ляжет в основу Nissan Ariya.

По его словам, электрокроссовер будут выпускать на британском предприятии в Сандерленде. Картье добавил, что в создание производственной площадки будет вложен один миллиард фунтов стерлингов.

Японская компания намерена электрифицировать свою модельную линейку к 2025 года. Представитель компании также сообщил, что, согласно плану компании, 80% от всех поставок автомобилей на авторынок к 2030 году будут приходиться на электрокары.

Напомним, в России числятся 9 273 модели Nissan Leaf. Таким образом, доля данной модели составляет 75,5% от всех зарегистрированных в стране электромобилей.

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