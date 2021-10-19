Москва, 19 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Коснувшись отметки 86 долларов за баррель, нефть «не отважилась на штурм» семилетних максимумов в зоне 86,70 долларов и к закрытию торгов 18 октября скорректировалась вниз на два доллара. Впрочем, во вторник, 19 октября, нефть марки Brent уже возобновила «бычий уклон», отказываясь развивать откат несмотря на перегретость рынка. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, локальная коррекция была вызвана как техническими, так и фундаментальными факторами. Помимо того, что покупателям дала отпор психологическая отметка, часть игроков решила зафиксировать прибыль с оглядкой на слабые данные из Китая и США. Он отметил, что экономика Поднебесной в третьем квартале замедлила рост до 4,9% против прогноза на уровне 5,2%, а американское промпроизводство сократилось на 1,3%, тогда как ожидался рост на 0,2% после подъема на 0,2% в августе. Слабые показатели поставили под сомнение темпы восстановления двух крупнейших экономик и внести свою лепту в угасание нефтяного ралли, отметил эксперт.

Однако о нарушении целостности «бычьего тренда» речи не идет — подъем Brent продолжает подогреваться энергетическим кризисом, и хотя цены на природный газ отошли от рекордных пиков, интерес к покупкам нефтяных фьючерсов продолжает расти, равно как и ожидания формирования дефицита предложения на повышающемся спросе, заявил Дадашев.

По его словам, сейчас Brent отстаивает уровень 84 доллара, двигаясь в направлении 85 долларов за баррель. Если этот уровень будет пройден в ближайшее время, фокус внимания игроков вернется к упомянутым трехлетним максимумам на отметке 86 долларов, которая спровоцировала откат в начале торговой недели. Появление дополнительных «бычьих драйверов» вполне способно отправить фьючерсы к новым высотам, однако на таких уровнях также велика вероятность повышения волатильности цен, что требует соблюдения осторожности, сказал он.