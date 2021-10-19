Гавана, 19 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Власти Кубы представят 19 октября более подробную информацию о подготовке работы в секторе туризма в преддверии скорого открытия границ, что, по мнению властей страны, будет способствовать росту национальной экономики. Об этом пишет Prensa Latina.

baetzpetra Пальма на острове Куба

Министр Хуан Карлос Гарсия, отвечающий за эту сферу, на пресс-конференции объяснит порядок приема иностранных гостей в связи с возобновлением работы 10 международных аэропортов с 15 ноября.

В преддверии туристического сезона официальные источники рекламируют Кубу как безопасное направление благодаря прогрессу вакцинации против COVID-19, снижению числа положительных случаев и мерам, принятым для предотвращения передачи заболевания.

Такие группы отелей, как Cubanacán и Gran Caribe, уже объявили о возобновлении работы большинства своих объектов, в основном расположенных в Гаване, курорте Варадеро (Матансас) и других точках.

По данным Министерства туризма, к ноябрю будут более гибкими санитарно-гигиенические правила прибытия путешественников, поскольку они будут направлены на наблюдение за симптоматическими больными и измерение температуры.