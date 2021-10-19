На Кубе расскажут о готовности туристической сферы к возобновлению работы
Гавана, 19 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Власти Кубы представят 19 октября более подробную информацию о подготовке работы в секторе туризма в преддверии скорого открытия границ, что, по мнению властей страны, будет способствовать росту национальной экономики. Об этом пишет Prensa Latina.
Министр Хуан Карлос Гарсия, отвечающий за эту сферу, на пресс-конференции объяснит порядок приема иностранных гостей в связи с возобновлением работы 10 международных аэропортов с 15 ноября.
В преддверии туристического сезона официальные источники рекламируют Кубу как безопасное направление благодаря прогрессу вакцинации против COVID-19, снижению числа положительных случаев и мерам, принятым для предотвращения передачи заболевания.
Такие группы отелей, как Cubanacán и Gran Caribe, уже объявили о возобновлении работы большинства своих объектов, в основном расположенных в Гаване, курорте Варадеро (Матансас) и других точках.
По данным Министерства туризма, к ноябрю будут более гибкими санитарно-гигиенические правила прибытия путешественников, поскольку они будут направлены на наблюдение за симптоматическими больными и измерение температуры.