Москва, , 10:17 — REGNUM Представитель фракции «Новые люди» в Госдуме Сергей Чудаев, который был избран от Удмуртии и Пермского края, сложил полномочия депутата. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы России.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва с 18 октября 2021 года», — говорится в заявлении депутата от 15 октября.

Мандат Чудаева перейдет представителю воронежского отделения партии «Новые люди» Антону Ткачеву.

Напомним, согласно проекту состава комитетов Госдумы, Чудаев должен был войти в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, от Удмуртии в Госдуму восьмого созыва входил по итогам выборов шесть депутатов. Трое представителей «Единой России»: Лариса Буранова, Андрей Исаев и Олег Гарин. Мария Дробот от КПРФ, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Вадим Белоусов и Сергей Чудаев от партии «Новые люди».