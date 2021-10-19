Ижевск, 19 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Представитель фракции «Новые люди» в Госдуме Сергей Чудаев, который был избран от Удмуртии и Пермского края, сложил полномочия депутата. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва с 18 октября 2021 года», — говорится в заявлении депутата от 15 октября.

Мандат Чудаева перейдет представителю воронежского отделения партии «Новые люди» Антону Ткачеву.

Напомним, Чудаев должен был войти в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, от Удмуртии в Госдуму восьмого созыва входил по итогам выборов шесть депутатов. Трое представителей «Единой России»: Лариса Буранова, Андрей Исаев и Олег Гарин. Мария Дробот от КПРФ, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Вадим Белоусов и Сергей Чудаев от партии «Новые люди».