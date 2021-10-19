QR-коды в Костромской области могут распространить на новые сферы
Кострома, 19 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Пропускную систему с QR-кодами в Костромской области могут распространить на новые сферы деятельности. Об этом по итогам встречи бизнесменов и заместителя губернатора региона Юрия Макова на личной странице в Facebook сообщил председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Аббакумов.
Напомним, 15 декабря в Костромской области ввели новые ограничения, продиктованные началом четвёртой волны коронавируса. Попасть в учреждения культуры, кинотеатры,фитнес-залы, танцевальные, студии, общепит возможно только при наличии сертификата о профилактических прививках или QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь. Кроме этого, проверяющим нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Это необходимо для того, чтобы подтвердить принадлежность QR-кода или сертификата. Ожидается, что действовать введённые меры будут до 1 декабря текущего года.
Справка: в регионе продолжается четвёртая волна коронавируса, суточное количество заболевших не снижается на протяжении нескольких недель. По данным на 19 октября COVID-19 в области диагностировали у 165 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днём ранее — тогда инфекцию выявили у 162 людей.