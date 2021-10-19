Киев, 19 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Митинг в защиту своих прав проводят в настоящее время около офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве участники ряда украинских ветеранских организаций. Об этом 19 октября сообщает Телеграмм-канал «Pavlovsky News».

OpenClipart-Vectors Протест

«Под стенами офиса президента с самого утра проходит «предупредительная акция» Украинского Союза ветеранов Афганистана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что участники акций выдвинули ряд требований, в числе которых личная встреча с президентом Украины, освобождение от занимаемых должностей руководителей ряда ведомств страны и снятие с рассмотрения в Верховной Раде законопроектов, направленных на уменьшение их прав.

При этом акция, видео с которой выложено в ТГ-канале и на которую собралось около тысячи человек, проходит в мирной форме, собравшиеся на нее держат в руках украинские флаги и флаги своих ветеранских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь антикитайских активистов Гонконга были приговорены Окружным судом Специального административного района (САР) Гонконг 16 октября к тюремному заключению сроком до 12 месяцев за проведение или организацию и подстрекательство других к участию в несанкционированных собраниях 1 июля прошлого года.