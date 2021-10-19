Якутск, , 10:57 — REGNUM Правительство Якутии не справляется со своими функциями и виновато в провале «Единой России» в республике на выборах в Госдуму РФ, а потому должно уйти в отставку. Такое мнение высказал депутат Госсобрания республики Михаил Эверстов. Его слова опубликовало ИА SakhaDay.

Тройная отставка Chris Blakeley

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«Причиной подобного исхода выборов, на мой взгляд, стало то, что в правительстве Якутии работают, как люди говорят, «варяги» — приезжие, имеющие неоднозначную репутацию. Например, про Андрея Тарасенко люди знают, что это человек, который у себя в Приморье не справился с возложенными на него федеральным руководством задачами, там его не избрали губернатором. В итоге он назначается премьером Якутии. Получается, наша республика является регионом, куда можно отправить работать таких чиновников. Тарасенко не смог построить диалог не только с народом саха, но и депутатами парламента», — пояснил свою точку зрения Михаил Эверстов.

Депутат также оценил работу «Единой России» в республике как слабую и обвинил в этом главу региона Айсена Николаева, который не организовал нормальную работу партии, возглавляя её. Он не имел для этого возможности, тем не менее оправдал главу региона депутат.

«Считаю, что у него — большой потенциал, он должен продолжать работу главой и готовиться ко второму сроку. Он — человек энергичный, молодой, как политик, как личность — очень перспективный. Считаю, что правительство республики должно подать в отставку. И тогда Айсен Николаев наберет сильную команду, работающую с каждым человеком, которая дойдет до любого населенного пункта», — также сказал Михаил Эверстов.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев занимается поиском кандидатуры на место главы Якутии, ранее сообщал источник при полпредстве. По его мнению, Айсен Николаев покинет свою должность в 2021 году.