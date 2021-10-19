Буэнос-Айрес, 19 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес примет 19 октября участие в качестве докладчика в 25-й ежегодной конференции CAF — Банка развития Латинской Америки, в которой примут участие главы других государств региона. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на пресс-службу Каса Росада, президентского дворца.

Alferdez.com.ar Альберто Фернандес

Отмечается, что Фернандес появится на заседании практически во второй половине дня на встрече, в которой также примут участие его коллеги из Панамы — Лаурентино Кортизо, Эквадора — Гильермо Лассо, Колумбии — Иван Дуке, и другие.

На прошлой неделе президент Аргентины провел встречу с исполнительным президентом CAF Серхио Диас-Гранадосом.

Такие темы, как влияние Covid-19 на сектор образования, экономические перспективы региона, изменение климата и социальное недовольство, а также политическая поляризация, будут обсуждаться на встрече, которая продлится до 20 октября.